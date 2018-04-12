Muzaffer İncekara, Üzülmez’in huzurunda…

20-22 Mart tarihleri arasında Uluslararası Gençlik Merkezi’nde, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Bocce Şampiyonası’nda Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu şampilon oldu. Elde edilen il birinciliği sonrasında Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu Müdürü Mehmet Yılmaztürk, öğrenciler Seda Şahin, İrem Polat, Medine Özbek ve Ecrin Özcan’dan oluşan takım, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret etti.
HEDİYELER VERDİ
Başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Üzülmez “İlçemiz genelinde spora ve sporculara gereken yatırımlar yapılmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza dağıttığımız bisikletlerde hem karne hediyesi, hem de sağlıklı yaşamı teşvik eden bir motivasyon olmaktadır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz