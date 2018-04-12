Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:49 TSİ )

Muzaffer İncekara, Üzülmez’in huzurunda…

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce şampiyonasında şampiyon olan Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu öğrencilerini bağrına bastı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

20-22 Mart tarihleri arasında Uluslararası Gençlik Merkezi’nde, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Bocce Şampiyonası’nda Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu şampilon oldu. Elde edilen il birinciliği sonrasında Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu Müdürü Mehmet Yılmaztürk, öğrenciler Seda Şahin, İrem Polat, Medine Özbek ve Ecrin Özcan’dan oluşan takım, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret etti.

HEDİYELER VERDİ

Başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Üzülmez “İlçemiz genelinde spora ve sporculara gereken yatırımlar yapılmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza dağıttığımız bisikletlerde hem karne hediyesi, hem de sağlıklı yaşamı teşvik eden bir motivasyon olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bugün 10:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Anne isterse çocuğuna kendi soyadını verebilecek mask
Anne isterse çocuğuna kendi soyadını verebilecek
Başbakan Yıldırım: GTÜ'nün gelişimi tesadüf değil mask
Başbakan Yıldırım: GTÜ'nün gelişimi tesadüf değil
Eğitim İş: MEB’e notumuz sıfır! mask
Eğitim İş: MEB’e notumuz sıfır!
4 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden şahsa 12 yıl hapis mask
4 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden şahsa 12 yıl hapis
İlk kez cübbe giymenin heyecanını yaşadılar mask
İlk kez cübbe giymenin heyecanını yaşadılar
Başkan Doğan’dan çalışkan işçiye altın mask
Başkan Doğan’dan çalışkan işçiye altın
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı! mask
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı! mask
Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı!
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı mask
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi mask
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi mask
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mask
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL