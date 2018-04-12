Taze örnek ise, bir zamanlar Süper Lig’in amansız takımı olan Kocaeli Yenişehirspor oldu… Son örnek olmayacak gibi gözüküyor. Yarın Cephanelik Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Köseköy Ateş 2.Küme Futbol Ligi müsabakası, Kocaeli Yenişehirspor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:50 TSİ )
Buyurun cenaze namazına!
2.Küme Futbol Ligi’nin bu yıl gerçekten de rezilliği çıktı. Ligden çekilen çekilene…
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Bugün 10:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz