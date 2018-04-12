Buyurun cenaze namazına!

Taze örnek ise, bir zamanlar Süper Lig’in amansız takımı olan Kocaeli Yenişehirspor oldu… Son örnek olmayacak gibi gözüküyor. Yarın Cephanelik Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Kocaeli Yenişehirspor-Kartepe Köseköy Ateş 2.Küme Futbol Ligi müsabakası, Kocaeli Yenişehirspor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.