Yapılanma ve sabır sezonu geride kaldı. Ancak… Kocaelispor yapılanamadı!

Bu sezon “Yapılanma ve sabır sezonu” olarak adlandırıldı. Kocaelispor gerekli olan yapılanmayı sağlayabildi mi?

İLK YARI KRİZ İLE SONA ERDİ

Bu sezon öncesi, geçen sezonki ideal kadrodan uzak bir oyuncu grubu ile sezona başlayan Kocaelispor’da ilk yarının sonunda puan krizi yaşanmış, 15 puanlı takım amatör lige düşme tehlikesi karşı karşıya kalmıştı. Devre arasında Teknik Adam Galip Gündoğdu ile ikna edilen Sinan ve sakatlıktan çıkan Mesut’un katılımı ile Yeşil Siyahlılar kısa sürede travmadan çıktı. Ayağına Play-Off fırsatı gelen Yeşil Siyahlılar ligi amorti edebildi.

KAPANIŞI BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPMALIYIZ

Çalkantılı süreçleri atlatmaya çalışan Kocaelispor ne çektiyse sosyal medyadan çekti. Bilenin de bilmeyenin de her konuda yazdığı Kocaelispor’da akil düşünce sahipleri de tabii ki var. Son günlerde kafaları bazı sorular kemiriyor. Sezonun son iki maçını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yapacak olan Kocaelispor’da yönetimin ilk rotası görkemli İsmetpaşa Stadı Kapanışı. Tarihi İsmetpaşa Stadı’na vedayı yakışır şekilde yapmak isteyen yönetim, coşkusu sıfıra inmiş camiayı hareket geçirip, son iç saha maçında stadı doldurmak için çaba sarf edecek.

ALACAKLILARIN DURUMU

Sıradaki plan alacaklıların durumu. Öncelik emekçi personel alacakları. Konu ile ilgili net bir ödeme planı yapılacağı öğrenildi. Ancak zaman hızla geçiyor. Süper Lig ve o zamanki adı ile Bank Asya’da yer alan kadrodaki teknik adam ve futbolcu alacakları ile ilgili görüşmelerin yapılacağı öngörülüyor. Bu dönemlerde futbolcuların çoğu ile tek taraflı fesihler olduğu için kaybedilen mahkemeler ve ağır faiz yaptırımları Kocaelispor’un belini hayli büküyor. Cepteki 9 milyon lira ile 30 milyonun nasıl kapatılacağı ile ilgili matematik ise sürüyor.

YETERLİ DEĞİL

“Yapılanma ve sabır yılı” olarak adlandırılan sezon sonunda Kocaelispor’un istenilen yerde sezonu bitirmediği aşikar. Gökdeniz, Fatih ve biraz da Onur Öztonga dışında saha içinde farklı bir futbolcu atamayan Kocaelispor’un A takım düzeyinde yapılanmayı tam olarak yapamadığı net bir şekilde görüldü. Alt yapıda ise sadece U-17 Akademi takımının şampiyonluğu yüzleri güldürdü. Farklı kulüplerden gelen futbolcular ile de iyi bir alt yapı kimyası oluştu ancak, alt yapıdan üst yapıya geçiş yapabilecek, o düzeyi kaldırabilecek futbolcu yeterli değil. Dahası Yeşil Siyahlılarda mevcut futbolcu grubunun durumu da merak edilen bir diğer konu.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Taraftarın önemli bir kesimi transfer yasağının kalkmasını ve Yeşil Siyahlıların önümüzdeki sezon güçlü, camiayı kenetleyecek, yeni stadın tribünlerini dolduracak bir kadroile sezona girmesini istiyor. Sportif başarıya ihtiyacı olan ve bunu da fazlası ile hak eden 12. adam gelişmeleri yakından takip ediyor. Yanı başımızdaki şehirlerin vizyonlarını ve kulüp markalarını parlattığı görülürken,üst ligleri fazlası ile hak eden Kocaelispor’da Yeşil Siyahlı taraftarın sabrının kalmadığıgerçeği de kapı gibi duruyor.