Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Yapılanma ve sabır sezonu geride kaldı. Ancak… Kocaelispor yapılanamadı!

Kocaelispor’da yönetim sezon sonu nasıl bir rota izleyecek.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Bu sezon “Yapılanma ve sabır sezonu” olarak adlandırıldı. Kocaelispor gerekli olan yapılanmayı sağlayabildi mi?

İLK YARI KRİZ İLE SONA ERDİ

Bu sezon öncesi, geçen sezonki ideal kadrodan uzak bir oyuncu grubu ile sezona başlayan Kocaelispor’da ilk yarının sonunda puan krizi yaşanmış, 15 puanlı takım amatör lige düşme tehlikesi karşı karşıya kalmıştı. Devre arasında Teknik Adam Galip Gündoğdu ile ikna edilen Sinan ve sakatlıktan çıkan Mesut’un katılımı ile Yeşil Siyahlılar kısa sürede travmadan çıktı. Ayağına Play-Off fırsatı gelen Yeşil Siyahlılar ligi amorti edebildi.

KAPANIŞI BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPMALIYIZ

Çalkantılı süreçleri atlatmaya çalışan Kocaelispor ne çektiyse sosyal medyadan çekti. Bilenin de bilmeyenin de her konuda yazdığı Kocaelispor’da akil düşünce sahipleri de tabii ki var. Son günlerde kafaları bazı sorular kemiriyor. Sezonun son iki maçını İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yapacak olan Kocaelispor’da yönetimin ilk rotası görkemli İsmetpaşa Stadı Kapanışı. Tarihi İsmetpaşa Stadı’na vedayı yakışır şekilde yapmak isteyen yönetim, coşkusu sıfıra inmiş camiayı hareket geçirip, son iç saha maçında stadı doldurmak için çaba sarf edecek.

ALACAKLILARIN DURUMU

Sıradaki plan alacaklıların durumu. Öncelik emekçi personel alacakları. Konu ile ilgili net bir ödeme planı yapılacağı öğrenildi. Ancak zaman hızla geçiyor. Süper Lig ve o zamanki adı ile Bank Asya’da yer alan kadrodaki teknik adam ve futbolcu alacakları ile ilgili görüşmelerin yapılacağı öngörülüyor. Bu dönemlerde futbolcuların çoğu ile tek taraflı fesihler olduğu için kaybedilen mahkemeler ve ağır faiz yaptırımları Kocaelispor’un belini hayli büküyor. Cepteki 9 milyon lira ile 30 milyonun nasıl kapatılacağı ile ilgili matematik ise sürüyor.

YETERLİ DEĞİL

 “Yapılanma ve sabır yılı” olarak adlandırılan sezon sonunda Kocaelispor’un istenilen yerde sezonu bitirmediği aşikar. Gökdeniz, Fatih ve biraz da Onur Öztonga dışında saha içinde farklı bir futbolcu atamayan Kocaelispor’un A takım düzeyinde yapılanmayı tam olarak yapamadığı net bir şekilde görüldü. Alt yapıda ise sadece U-17 Akademi takımının şampiyonluğu yüzleri güldürdü. Farklı kulüplerden gelen futbolcular ile de iyi bir alt yapı kimyası oluştu ancak, alt yapıdan üst yapıya geçiş yapabilecek, o düzeyi kaldırabilecek futbolcu yeterli değil. Dahası Yeşil Siyahlılarda mevcut futbolcu grubunun durumu da merak edilen bir diğer konu.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Taraftarın önemli bir kesimi transfer yasağının kalkmasını ve Yeşil Siyahlıların önümüzdeki sezon güçlü, camiayı kenetleyecek, yeni stadın tribünlerini dolduracak bir kadroile sezona girmesini istiyor. Sportif başarıya ihtiyacı olan ve bunu da fazlası ile hak eden 12. adam gelişmeleri yakından takip ediyor. Yanı başımızdaki şehirlerin vizyonlarını ve kulüp markalarını parlattığı görülürken,üst ligleri fazlası ile hak eden Kocaelispor’da Yeşil Siyahlı taraftarın sabrının kalmadığıgerçeği de kapı gibi duruyor.

Bugün 10:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yapılanma ve sabır sezonu geride kaldı. Ancak… Kocaelispor yapılanamadı! mask
Yapılanma ve sabır sezonu geride kaldı. Ancak… Kocaelispor yapılanamadı!
Buyurun cenaze namazına! mask
Buyurun cenaze namazına!
Resmileşti: İsmetpaşa’da sezon bitiyor mask
Resmileşti: İsmetpaşa’da sezon bitiyor
Ticareti yapan futbol okullarına… DİKKAT! mask
Ticareti yapan futbol okullarına… DİKKAT!
ÇDF Âşık Şenlik’te lider çarpıldı: 6-1 mask
ÇDF Âşık Şenlik’te lider çarpıldı: 6-1
Diyarbakırlılar gözünü Kocaeli’ne dikti! mask
Diyarbakırlılar gözünü Kocaeli’ne dikti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı! mask
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı! mask
Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi başladı!
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı mask
Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi mask
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi mask
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mask
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL