Yıkım ihalesine 11 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkımı için ihale yaptı. Sekapark-Plajyolu Tramvay hattı güzergâhındaki eski fabrika yapılarının bazıları yıkılarak kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması için encümende ihale düzenledi.
11 FİRMA KATILDI
İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik vb. muhtelif malzemeyi alacak. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol’un başkanlığında toplanan encümendeki ihaleye 11 firma katıldı. İhale kapalı teklif usulü ile yapıldı.
EGE METAL KAZANDI
En yüksek teklifi veren 3 firma arasında bedel arttırma usulüyle ihale devam etti. En yüksek teklifi 863 bin TL ile Ege Metal verirken en düşük teklif 510 bin 500 TL ile Yek Taş’tan geldi. İhalenin ikinci kısmında Ege Metal teklifini 864 bin 100 TL’ye çıkararak ihalenin kazananı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz