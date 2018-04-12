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Bugün 11:26 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:27 TSİ )

Yıkım ihalesine 11 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark-Plajyolu tramvay hattı güzergâhında bulunan eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki bazı kısımları yıkacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkımı için ihale yaptı. Sekapark-Plajyolu Tramvay hattı güzergâhındaki eski fabrika yapılarının bazıları yıkılarak kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması için encümende ihale düzenledi.

11 FİRMA KATILDI

İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik vb. muhtelif malzemeyi alacak. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol’un başkanlığında toplanan encümendeki ihaleye 11 firma katıldı. İhale kapalı teklif usulü ile yapıldı.

EGE METAL KAZANDI

En yüksek teklifi veren 3 firma arasında bedel arttırma usulüyle ihale devam etti. En yüksek teklifi 863 bin TL ile Ege Metal verirken en düşük teklif 510 bin 500 TL ile Yek Taş’tan geldi. İhalenin ikinci kısmında Ege Metal teklifini 864 bin 100 TL’ye çıkararak ihalenin kazananı oldu.

Bugün 11:26 TSİ - Ekonomi

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