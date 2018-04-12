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Kocaeli'de bu okullar sınavla öğrenci alacak!

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.

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MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, 18 Nisan'a kadar yapabilecek. MEB açıkladığı kılavuza göre Kocaeli’de 35 okul merkezi sınavla öğrenci alacak.

İşte Kocaeli’de merkezi sınavla öğrenci alacak okullar ve kontenjanları:

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