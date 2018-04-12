MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, 18 Nisan'a kadar yapabilecek. MEB açıkladığı kılavuza göre Kocaeli’de 35 okul merkezi sınavla öğrenci alacak.
Bugün 11:30 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Kocaeli'de bu okullar sınavla öğrenci alacak!
MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.
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Bugün 11:30 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz