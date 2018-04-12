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12 yaşındaki Melissa yardımınızı bekliyor

12 yaşındaki Melissa Kızıltan'a Kocaeli Devlet Hastanesi'nde skolyoz teşhisi konuldu. Teşhis konulduğunda %62 olan hastalık gün geçtikçe ilerledi ve 92 seviyesine çıktı. Kalbi, akciğeri ve midesi sıkışmaya başlayan Melissa’nın acilen ameliyat olması gerekiyor.

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Başiskele'de bilgisayar tamirciliği yapan Müfit Kızıltan'ın 12 yaşındaki kızı Melissa Kızıltan'a Kocaeli Devlet Hastanesi'nde skolyoz teşhisi konuldu. Teşhis konulduğunda %62 olan hastalık gün geçtikçe ilerledi ve 92 seviyesine çıktı. Kalbi, akciğeri ve midesi sıkışmaya başlayan Melissa’nın acilen ameliyat olması gerekiyor.

KIZINI İSTANBUL'DA ÖZEL BİR HASTANEYE YATIRDI

Kocaeli’deki tüm hastaneleri gezen baba ölüm ve felç riskini önleyen üç boyutlu navigasyon sisteminin olmaması nedeniyle kızını burada ameliyat ettiremeyip, İstanbul’da özel bir hastaneye yatırdı.

AMELİYAT ÜCRETİ 130 BİN TL 

Baba Müfit Kızıltan, "Doktorlar acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bize ameliyatın risklerini anlattılar. Kızımı İstanbul'da özel bir hastaneye götürdüm. Kendilerinde devlet hastanelerinde bulunmayan son teknoloji cihazların olduğunu ve riskin düşük olduğunu söylediler. Biz bu hastanede ameliyat yaptırmak istiyoruz ancak 130 bin lira diyorlar.

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Birçok hayırsever aradı. Ama herkes valilik tarafından kampanya yapılması halinde destek vereceğini söyledi. Valiliğe başvurdum, kararını bekliyoruz. Hastalık 6 ayda yüzde 67'den yüzde 92’ye ilerledi. Acilen ameliyat gerekiyor. Kızımın çok az zamanı kaldı. Omurgası, kalp ve akciğeri sıkıştırıyor. Devamlı kusuyor, nefes alamıyor. Lütfen yardım edin" dedi.

Bugün 11:53 TSİ - Gündem

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