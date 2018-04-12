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Derince sahiline yeni yaşam alanı

Harikalar Sahili’nin ardından sahil şeridinin doğu kısmını da canlandıracak olan Dumlupınar Mahallesi’ndeki Spor ve Rekreasyon Alanı’nda incelemelerde bulunan Başkan Bulut, Derince’nin çok önemli bir dinlence merkezine daha kavuşacağını söyledi

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Harikalar Sahili’nin ardından sahil şeridinin doğu kısmını da canlandıracak olan Dumlupınar Mahallesi’ndeki Spor ve Rekreasyon Alanı’nda incelemelerde bulunan Başkan Bulut, Derince’nin çok önemli bir dinlence merkezine daha kavuşacağını söyledi.

Dumlupınar Spor ve Rekreasyon Alanı

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam eden vizyon projeler arasında yer alan Dumlupınar Spor ve Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Masal ve çizgi film kahramanlarıyla, sosyal alanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere kapılarını açan Harikalar Sahili’nin ardından Dumlupınar Mahallesi’ndeki 30 bin m2’lik alana inşa edilen yeni proje ile birlikte bölgenin doğu kısmı da çok önemli bir yaşam merkezi haline geliyor.

Bisiklet ve Yürüyüş Parkurları

Proje alanında incelemelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “İçerisinde bisiklet ve yürüyüş parkurlarının da yer alacağı spor ve rekreasyon alanı projemizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız. Yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanına dönüştüreceğimiz bu bölgemiz sadece Dumlupınar Mahallesi sakinleri için değil tüm Derince’miz için çok önemli bir kazanım olacak. Bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da vizyon projeleri Derince’mize kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi.

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