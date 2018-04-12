Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?

Derince Belediyesi bağımsız meclis üyesi Ali İhsan Altın, geçtiğimiz günlerde İnsani Gelişme Vakfı (İNDEV) tarafından hazırlanan rapor sonucu en kötü ilçe belediyesi olarak gösterilen Derince Belediyesi’nde usulsüzlüklerin yaşandığını ve Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ile Nisan ayı meclis toplantısında yaşadığı tartışmaları düzenlediği basın açıklamasında anlattı. Bulut’un belediye meclisini ve halkını kandıran belediye başkanı olduğunu söyleyen Altın, usulsüz satışların yapıldığının altını çizerek “Bunların amacı vatandaştan arsaları alıp kendi ağa babalarına teslim etmek. Kocaeli’de yandaş inşaat firması olan akbabalara arsaları vermektir” dedi.

BAŞARISIZLIKLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Derince Belediyesi bağımsız meclis üyesi Ali İhsan Altın, “Biz daha yıllar önce Derince iyi yönetilmiyor demiştik geldiğimiz nokta ve bugün yaşananlar bizleri haklı çıkarmıştır. Nitekim Türkiye geneli yerel yönetimleri destekleme ve yol göstermeye dönük analiz ve çalışmalar yapan İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNDEV) yaptığı çalışma Derince’nin ne kadar kötü vaziyette olduğunu göstermiştir. Bu kuruluş ülkemizde 28 büyük şehir belediyesi uhdesindeki 161 ilçeyi kapsayan 65 değişken kriter ele alınarak tarafsız bir ölçme ve değerlendirme yapmıştır. Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut bu araştırmada Derince’nin sonuncu olmasını 3-5 kişilik CHP’nin yaptığı bir siyasi çalışma olarak nitelemiştir. Belediyenin 2017 faaliyet raporlarının verilmemesinin nedeni ile sonuncu gösterildiklerini iddia ederek başarısızlıklarını gizlemeye çalışarak kamuoyunu aldatmıştır” dedi.

BULUT’UN BU İLK YALANI DEĞİL

Konuşmasına devam eden Altın, “İNDEV vakfı ile yaptığım görüşmede bu ilçenin raporu hazırlanırken Derince Belediyesi’nden faaliyet raporlarını ve performans raporlarını aldıklarını ve değerlendirmelere dahil ettiklerini belirterek Derince Belediye başkanın iddia ve yalanlarını boşa çıkarmışlardır. Görünen o ki burada belediye meclisini ve halkını kandıran belediye başkanı vardır. Madem bu vakıf CHP’li ise Kocaeli’nin 1’nci gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan CHP’ye geçti de haberimiz mi yok? Ali Haydar Bulut’un bu ilk yalanı değildir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2004 yılında yaptığı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye 3’ncüsü olan dönemin belediye başkanı Halit Altuntaş’ın başarısını billboardlarda ve dergilerde kendi başarısı gibi göstermişti” diye konuştu.

PARAMIZ YOK DİYEREK GERİ ÇEVİRDİLER

Altın, “CHP’nin Ali Haydar Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermiş olduğu suç duyurusunda, mağdur edilen arsa sahiplerinin haklarının iadesi ve zarara uğratılan kamu kaynaklarının hesabının sorulması için atılan bu adım yerinde ve doğru bir adımdır. 6 kardeşin sahip olduğu bu 16.000 metre kare arsanın sahipleri 5-6 yıldan beri belediye ile görüşme yaparak imara kapalı olan bu arsaların imara açılmasını ya da belediyenin bu alanı kendilerinden almasını talep etmişlerdir. Ne bundan önceki yönetim ne mevcut yönetim bu sorunu paramız yok alamayız diyerek her defasında geri çevirmişlerdir” şeklinde konuştu.

ARSALARI KOCAELİ’DEKİ AKBABALARA VERECEKLER

Ali Haydar Bulut’a soru soran Altın, “Bu arsa sahiplerinden 5 kişi 350’şer bin TL alıyor iken geri kalan 1’nci kişi aynı hisseye sahip olmasına rağmen neden 850 bin TL alıyor bu hiç mi vicdanınızı rahatsız etmedi? Bu nasıl bir ilişki? Bunun sebebi arada siyasi kişilerin olmasıdır. 6 kardeşin hepsi aynı anda satışa gitmiyor. 5 kardeş gidip aracıya arsasını satıyor. Daha sonra 6’ncı kişi 3 ay sonra aracı ile satış yaparak arsayı direk belediyeye veriyor. Şuan belediyeden 2 buçuk milyon TL kayıp para var. Usulsüz bir satış oldu. Ben komisyonculuk lafımı buna binaen söyledim. Buna ister emlakçılık de ister komisyonculuk. Bunların amacı vatandaştan arsaları alıp kendi ağa babalarına teslim etmek. Kocaeli’de yandaş inşaat firması olan akbabalara arsaları vermektir. Bu durum ile ilgili mağdur kişiler kaymakamımız tarafından da dinlenmesi gerek, kaymakamı da göreve çağırıyorum. Diğer siyasi partileri, birlikte kaymakam ile konuşmaya davet ediyorum” dedi.

ÖNERGELERİMİ MECLİSE ALMIYOR

Nisan ayı meclis toplantısında Ali Haydar Bulut ile karşılıklı tartışması ile ilgili de konuşan Altın, “Ben halkımız tarafından seçilmiş bir meclis üyesi olarak vatandaşların arzu ve isteklerini belediyenin eksik gördüğüm yönlerini vermiş olduğum önergelerimle dile getiriyorum. Belediye başkanına muhalefet yaptığım için benim yazılı önergelerimi meclis gündemine almamaktadır. Belediyeyi kendi özel şirketiymiş gibi yönetmeye çalışmaktadır. Onun içindir ki Derince istatistiklerde son sıradadır. Aynı kavgacı tutumunu daha önceki görev yaptığı dönemde de bir başka meclis üyesine de yapmıştır. Belediye başkanı aynı bildiğimiz belediye başkanı, dediğim dedik çaldığım düdük misali kendinde biriken kibir ve yüksek egosu ile insanların gönlüne gireceği yerde tepeden bakarak ezmeye ve yönetmeye çalışmaktadır. Meclis toplantısında CHP’ye 20 bin oy fark atacağım diyor. Sanki tekrar partisi aday gösterecekmiş gibi. Kendisini garantiye alıp bunu nasıl söyleyebilir?” açıklamalarında bulundu.