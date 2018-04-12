Çelik, Karaosmanoğlu’na seslendi: Başarısızlığını şatafatlı toplantılarla örtmesin

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik açıklamasına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan bir akademisyenin, kendi fakültesinden dört meslektaşını öldürmesi olayı ile ilgili yorumlarda bulundu. Çelik açıklamasında, “Bu katliam, hiç şüphesiz FETÖ ile mücadelede uygulanan yanlış politikaların bir neticesidir. FETÖ ile mücadelenin psikolojik ve sosyal yönü hep göz ardı edilmiştir ve edilmektedir. Oluşturduğu bireysel ve toplumsal tahribat dikkate alınmamaktadır. Hapse düşen birisinin kurtuluşu, pişmanlık duyduğunu ifade etmesine, yani bu örgütün bir parçası olduğunu kabullenmesine bağlı hale getirilmiştir. Elbette suç itirafının hemen arkasından, başkalarını ifşa etmesi beklenmektedir. İşte dananın kuyruğu bu noktada kopmaktadır. Özellikle, örgüt üyesi olan birisi kurunun yanında yaşın da yanmasını, tabii olarak, benimseyecek, belki de öç almak maksadı ile masum insanlara iftira atacaktır” sözlerini kullandı.

KORKU İMPARATORLUĞU OLUŞTU

Sözlerini sürdüren Çelik, “Yani siz insanların birbirini ispiyonlamasını, ihbar etmesini teşvik eder, devletin yapması gerekeni vatandaştan beklerseniz bu gibi elim sonuçlar kaçınılmaz olur. Bu sebepledir ki, süreç bir cadı avına dönüşmüş, bir korku imparatorluğu oluşmuştur. Artık bakanlar konuşamıyor, dekanlar konuşamıyor, gazeteciler, milletvekilleri, bürokratlar konuşamıyor, aydınlar konuşamıyor, âlimler konuşamıyor, hocalar konuşamıyor. Çok net söylüyorum: Fikirlerin, düşüncelerin, insanların konuşamadığı yerde silahlar konuşur” şeklinde konuştu.

BÜYÜK VEBALDEN KURTULAMAZ

Çelik açıklamasının devamında, “Bundan önce de KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve tutuklanmak istenen Ayşe Öğretmen, iki çocuğuyla beraber Meriç Nehri’nde boğularak can vermişti. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biraz empati yapın. İçinizde FETÖ ile iç içe yaşamış onlarca insan var. Şu ana kadar hangisine dokundunuz? Allah’tan korkun. Masum insanların kanına girmeyin. Biz şunu kesin olarak söylüyoruz ki; FETÖ ile irtibatı olmuş, ona selam vermiş herkes suçlu değildir. Suçlular; darbe teşebbüsünde bulunanlardır. Eğer hükümet bu ayrımı yapamazsa, omuzlarına yüklenecek büyük vebalden kurtulamaz” diye konuştu.

MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ

Sözlerinin devamında Çelik, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz bir umut ışığı arıyor. Bize soruyorlar; ittifak yapacak mısınız? Mutlaka bir ittifak yapacağız. Çünkü ittifak yapmazsanız, iktidar olamazsınız. Peki, kiminle ittifak yapacaksınız? İşte cevap veriyorum. Biz fitre parasına muhtaç hale getirilmiş 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız. Biz yarı fiyatına satılan Şeker Fabrikası işçileriyle, pancar ve tütün üreticileriyle ittifak yapacağız. Bylock mağduru, zoka mağduru, mor beyin mağduru, KHK mağdurlarıyla ittifak yapacağız. Sizi taşeron köleliğinden kurtarıyoruz denilerek kandırılan 4C’lilerle ittifak yapacağız. Biz milletimizle ittifak yapacağız” dedi.

KENDİNCE HİZMETLERİNİ ANLATTI

Çelik sözlerinin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun görevi boyunca hizmetlerini anlatması ile ilgili, “Malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir toplantı tertip etmiş ve kendince yaptığı hizmetleri anlatmıştı. Bu toplantıda en son seçildiği 2014 seçim vaatlerinin yüzde 91’ini yerine getirdiğini kalan yüzde 9’unu da önümüzdeki seçimlere kadar yerine getireceğini ifade etmişti” şeklinde konuştu.

KENDİ BASTIRDIĞI KİTABI KONUŞUYORUM

“Şimdi elimde, Sayın Karaosmanoğlu’nun 2009 yerel seçimlerine girerken verdiği sözleri içeren bir kitapçık var” diyen Çelik, “Kitapçığa şöyle bir göz attım. Bir de ne göreyim? Meğer İbrahim Hoca 2014’te verdiği sözleri değil; 2009’da verdiği sözleri bile tutamamış. Boşuna başarısızlığını şatafatlı toplantılarla örtmeye çalışmasın. Kendi bastırdığı kitabın ortasından konuşuyorum. Ben baktığımda Karaosmanoğlu’nun yarısından daha az çeyreğinden biraz daha fazla gerçekleştirdiğini görüyorum” ifadelerini kullandı.

NEDEN ÇÖPLERİN HEPSİ YAKILACAK

Çelik sözlerinin sonunda Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin çöp fabrikasının yapılacağı ormanlık alanda düzenlenen piknik ve çöp fabrikası ile ilgili, “O gün yoğun bir programım olduğu için katılamayacağım. Çöp fabrikası nereye kurarsak kuralım zararlıdır. Bunun zararından uzaklaşılacak bir çalışma yapılmalıdır. Toplanan tüm çöplerin yakılması mantığını anlayamıyorum. Yerinden bir ayrıştırma yöntemi yerine neden çöplerin hepsini yakıyorsunuz. Bu sıkıntıyı hepimiz çekeceğiz. Yerin konumunu en azından uzun vadede düşünelim. Birkaç ilçe ya da il bir araya gelerek bunun kararı verilebilirdi. BU bölgede bu tesis yapıldığında hemen sıkıntısını çekmeyeceğiz. Bu belki on yıl ya da daha fazla süre sonra hepimize zarar verecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.