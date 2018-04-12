Otobüste tacize 2 yıl 3 ay hapis cezası!

Olay, Nisan 2017'de İzmit Akpınar-Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsüne binen D.Ç. isimli kadın yolcu, karşı koltuğunda oturan R.S. isimli erkek yolcunun elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek bir takım hareketler yapmasından rahatsız olmuş, şahsı cep telefonu ile görüntülemişti. Yaşanan olay karşısında tedirgin olduğunu ifade eden D.Ç., kendisini taciz ettiği iddiasıyla şahsın görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı.
2 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Yaşanan olay sonrasında gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan R.S. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Tutuksuz olarak yargılanan R.S., Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında taciz suçu işlemediğini, cinsel organının bulunduğu bölgeyi pantolonunun üzerinden kaşıdığını söyledi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti ise R.S.’nin 2 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Karar sonrasında tutuklanan R.S., cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz