AKP'li gençlerden şehit ailelerine ziyaret

AKP İzmit İlçe Gençlik kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yönetimi ise Şehit Polis memuru Ali Alemdar Eşi Gülay Alemdar’a ziyaretlerini gerçekleştirdi. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu, devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Aykut Çağlayan, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Çağlayan, 'Bizler ne yaparsak yapalım vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için biz Ak Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Her zaman yanınızdayız” diye konuştu.