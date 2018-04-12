Futsalda şampiyonluk günü

Yarın da şampiyon belirleniyor. Yahya Kaptan MTAL ve Muallim Naci Anadolu Lisesi rakiplerini yendi ve Yarın final maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 11.00’de başlayacak.

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Kocaeli Okullar Arası 2.Lig Genç Erkekler Futsal yarı final maçları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. İki grupta 9 takımın mücadele ettiği ligin şampiyonu Yarın belirleniyor. Rakiplerini yenen takımlar adını finale yazdırdı. Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muallim Naci Anadolu Lisesi, rakiplerini yenerek, final maçında karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Final maçı saat 11.00’de başlayacak.

YAHYA KAPTAN MTAL ZORLANDI: 4-3

Yarı finalde, günün ilk maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi. İkinci yarıda zorlanmasına rağmen rakibi Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi karşısında maçı 4-3 kazanan ekip ilk finalist oldu. Yahyakaptan’ın gollerini Oğuzhan Şimşek (2), Yiğit Cangur ve Süleyman Filiz kaydetti.

MUALLİM NACİ RAHAT KAZANDI

Günün ikinci maçında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ile Muallim Naci Anadolu Lisesi karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, daha atak oynayan Muallim Naci Anadolu Lisesi, Mert Yurt ve Selman Gürkaş’ın attığı gollerle 2-0 kazandı ve o da adını finale yazdırdı. Final maçı Yarın oynanacak. Önce üçüncülük maçında, saat 10.00’da Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi ile Cahit Elginkan Anadolu Lisesi kapışacak. Ardından final maçı saat 11.00’de oynanacak. Hemen ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

NECİP FAZIL İHL: 3 YAHYA KAPTAN MTAL: 4

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Abdülaziz Ermiş ***

NECİP FAZIL İHL: Mehmet Emin Cinemre **, Yunus Emre Eryarsoy ***, Furkan Akyıldız **, Yavuz Selim Tütüncü **, Ensar Arslan *** (Mehmet Emin Küçük **, Berke Akbal **, Talha Aktaş ***, Ebubekir Türk **, Ahmet Ali Şahintürk ***, Sercan Ocak **, Taha Burak Küpüç ***

YAHYAKAPTAN MTAL: Engin Canyaşar ***, Oğuzhan Şimşek ****, Emir Rahmi Türkyılmaz ***, Emir Efe Tandoğan ***, Salih Aydın *** (Yiğit Cangur ***, Berke Katkay ***,Eray Tüccar **, Onurhan Topal ***, Süleyman Filiz ***, Recep Tayyip Akova **, Zeynel Abidin Yalçın **)

GOLLER: Yunus Emre Eryarsoy, Ensar Arslan ve Taha Burak Küpüç (Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi), Oğuzhan Şimşek (2), Yiğit Cangur ve Süleyman Filiz (Yahyakaptan MTAL)

İLK YARI SKORU: 1-3

CAHİT ELGİNKAN AL: 0 MUALLİM NACİ AL: 2

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Abdülaziz Ermiş ***, Kadir Yılmaz ***,

CAHİT ELGİNKAN AL: Ömer Gökay Yaşlık **, Enes Yiğit Aydemir ***, Ahmet Sadık Karataş **, Buğra Erenol ***, Ercan Haskay ** (Berkay Veli Erdoğan **, Furkan Erdem **, Mehmet Eren Çiftçi **, Mert Erben **, Hasan Ünlü **, Alperen Coşkun **)

MUALLİM NACİ AL: Alperene Mercan ***, Muhammet Fatih Turan ***, Ahmet Mirza Şen ***, Mert Yurt ***, Salih Eren Büyükada *** (Enes Özdemir ***, Hakan Topuz **, Ömercan Yıldız ***, Selman Gürkaş ***, Eren Berke Canbazlar ***, Batuhan Marmara **, Mahmut Berat Sağlam ***)

GOLLER: Mert Yurt ve Selman Gürkaş (Muallim Naci Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 0-0

GÜNÜN PROGRAMI (H.GEMİCİ S.S.):

10.00 Necip Fazıl İHL-Cahit Elginkan AL (3’üncülük maçı)

11.00 Muallim Naci AL-Yahya Kaptan MTAL (Final)