Judocularımız bayrağımızı Almanya’da da dalgalandırdı

Avrupa Judo Federasyonu tarafından organize edilen Ümitler Avrupa Judo Kupası, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı. Turnuvaya 38 ülkeden 628 judocu katıldı. Kentimiz ve ülkemiz temsilcisi Kağıtspor Kulübü’nün şampiyon judocuları da, milli takımımız adına mücadele etti. Mavi beyazlılar altı madalya kazandı. Mart ayında düzenlenen Avrupa Kupası’nda 5 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Kağıtsporlular, son turnuvada Tatamiye 1 kişi eksik çıkmalarına rağmen 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Avrupa’daki başarısını sürdürdü.

6 MADALYA KAZANDILAR

Judocularımızdan 50 kiloda Emirhan Karahan, +90 kiloda Ömer Kemal Aydın şampiyon olmayı başardı. 40 kiloda Müberra Güneş 2. olurken, 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karabulut ve 50 kiloda Mehmet Ali Demirel 3. oldu.