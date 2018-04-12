AKP İzmit’ten gövde gösterisi

Son olarak Yahya Kaptan Mahallesi Lalezar Kafe’de düzenlenen toplantıda, yaklaşık 300 bölge sakini ile bir araya gelen ilçe başkanı Ayaz, 2019 seçimlerinin Yahya Kaptan’da partileri için çok güzel geçeceğini söyledi.
“TUZAKLARA DÜŞMEDİK”
Başkan Ayaz, “Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Gürcü’süyle, Boşnak’ıyla, Laz’ıyla, Tek milletiz. Biz birliğimizi, kardeşliğimizi, sıkı tutarsak, kimse bu milleti bölemez. Üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen hiçbir tuzağa düşmedik. Güçlü Türkiye için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz