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Başbakan Yıldırım, Gölcük’e gelecek

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren ilçe başkanı Alp, ilçede yapılacak yerel çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Hastane inşaatının temelinin 11 Mayıs’ta atılacağını kaydeden Alp, “Törene Başbakanımız da katılabilir. Programda bir değişiklik olmazsa 11 Mayıs’ta burada olacak” dedi.

“YAPTIĞIMIZI SATAMIYORUZ”

İlçedeki yatırımlarla ilgili sorun olmadığını dile getiren Alp, “Mahallelerden sosyal alanlarla ilgili tepkiler geliyor. Gölcük’te bölge parkları ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bizim ilçedeki sorunumuz yaptığımızı satamamak. Buz pisti ve havuzu ilçelerde ilk olarak Gölcük’te yapıldı. Gölcük’te sorun yok diyemeyiz, ama bunlar çözülebilecek sorunlar. Mesela çöpler konusunda konteynırları yer altına alıyoruz ve bunu belediyemiz kendi üretiyor” diye konuştu.

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