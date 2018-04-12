Yıldırım, Polis Haftası’nı kutladı

İlk olarak Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden ve ardından İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin ile makamında bir araya gelen Başkan Yıldırım, teşkilatın Polis Haftası’nı kutladı. Yıldırım’a ziyaretinde AKP İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetimi de eşlik etti.