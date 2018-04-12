İlk olarak Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden ve ardından İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin ile makamında bir araya gelen Başkan Yıldırım, teşkilatın Polis Haftası’nı kutladı. Yıldırım’a ziyaretinde AKP İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetimi de eşlik etti.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Yıldırım, Polis Haftası’nı kutladı
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik ekiplerini ziyaret etti.
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Bugün 14:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz