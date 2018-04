Doğan, partili gençlerle buluştu

Doğan’ın bilgi ve tecrübelerini paylaştığı ziyarette konuşan genlik kolları başkanı Kahraman yapılan parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIM

Gençler için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Doğan, “Gençlerimizin de ülkemizin yönetiminde yer alması için seçilme yaşını önce 25’e, şimdi ise 18’e indirerek sizlere güvenini ortaya koyan bir liderimiz var. Kocaeli gençlerimizin etkisini ve gücünü her zaman her yerde gösteriyorsunuz. Her zaman size desteğimiz sürecek” dedi. Doğan konuşmasının sonunda gençlere yönelik yapılan yerel çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın gençler tarafından örnek alınan bir büyük olarak görüldüğünü dile getirdi.