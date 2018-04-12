SP Karamürsel’de divan toplantısı

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Gündemdeki siyasi konuların ele alındığı toplantıda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, Karamürsel’in tüm mahallelerinde kadın seçmenlere ulaşmaya devam edeceklerini dile getirdi. Şafak’ın konuşmasının ardından halkla ilişkiler ve tanıtma birim başkanları mayıs ayındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Toplantıya il sorumlusu, ilçe kadın kolları yöneticileri, mahalle temsilcileri ve müşahitler katıldı.