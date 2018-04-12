Gündemdeki siyasi konuların ele alındığı toplantıda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, Karamürsel’in tüm mahallelerinde kadın seçmenlere ulaşmaya devam edeceklerini dile getirdi. Şafak’ın konuşmasının ardından halkla ilişkiler ve tanıtma birim başkanları mayıs ayındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Toplantıya il sorumlusu, ilçe kadın kolları yöneticileri, mahalle temsilcileri ve müşahitler katıldı.
Bugün 14:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
SP Karamürsel’de divan toplantısı
Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe Kadın Kolları yönetiminin düzenlediği ilçe divan toplantısı önceki gün parti binasında gerçekleştirdi.
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Bugün 14:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz