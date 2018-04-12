Karamürselli kadınlar Bilge Kral’ı okudular

Partili kadınlar tarafından düşünülen ‘Kitap Okuma’ etkinliği parti binasında gerçekleşti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin’in yanı sıra partili kadınların da katıldığı etkinlikte Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’in hayatını anlatan kitaplar okunmaya başladı. Çalışma ile ilgili bilgi veren kadın kolları başkanı Ekin, “Karamürsel, Boşnaklar diyarı bir ilçemiz. Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç, Karamürsel için özel bir lider. Etkinliğimize katılan tüm kitapseverler ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.