Partili kadınlar tarafından düşünülen ‘Kitap Okuma’ etkinliği parti binasında gerçekleşti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin’in yanı sıra partili kadınların da katıldığı etkinlikte Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’in hayatını anlatan kitaplar okunmaya başladı. Çalışma ile ilgili bilgi veren kadın kolları başkanı Ekin, “Karamürsel, Boşnaklar diyarı bir ilçemiz. Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç, Karamürsel için özel bir lider. Etkinliğimize katılan tüm kitapseverler ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Karamürselli kadınlar Bilge Kral’ı okudular
AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları tarafından yeni bir proje hayata geçirildi.
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Bugün 14:16 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz