SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven kutlama mesajında, “Türk Polis Teşkilatı’mızın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emniyet mensuplarımızı kuruluş yıldönümü vesilesi ile tebrik ediyoruz. Polisimiz vatandaşımızın güven ve şefkat kapısı haline gelmiştir. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.
Bugün 14:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:18 TSİ )
SEDAŞ’tan emniyete 10 Nisan kutlaması
SEDAŞ görev ve sorumluluk alanında bulunan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlükleri ile paylaştığı tebrik mesajında, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz