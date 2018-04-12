Bugün 14:16 TSİ - Gündem

SEDAŞ’tan emniyete 10 Nisan kutlaması

SEDAŞ görev ve sorumluluk alanında bulunan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlükleri ile paylaştığı tebrik mesajında, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.