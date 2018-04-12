Yerli otomobil hedefi büyük

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” çerçevesinde bir otelde düzenlenen Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi’nde konuştu. Özlü, otomotivde yeni bir dünya düzeni kurulduğuna dikkati çekerek, “Bugün ile mukayese edilemeyecek kadar farklı bir araç dünyası geliyor” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ AR-GE MERKEZİ OLDU

Özlü açıklamasında, “Konvansiyonel, yani içten yanmalı, klasik araç dünyasının sonuna geldik. Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Kanada gibi ülkeler yakın gelecekte, benzinli ve dizel araçların kullanımını yasaklayacaklarını açıkladı. Ayrıca dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, sıfır emisyon planını duyurdu. Çok sayıda teknoloji şirketi, otomotiv sektörüne girdi. Bu şekilde sektör, Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine dönüştü” dedi.

GELECEK İÇİN ETKİLİ

Yeni otomotiv dünyasında elektrikli, otonom, internet bağlantılı, paylaşımcı araçların ön plana çıktığına işaret eden Özlü, “Yeni otomotiv dünyasının güçlü aktörlerinden bir olmak için trendleri doğru okumak, hazırlıklı olmak, planlarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu değişime ayak uydurmamız, sadece otomotiv dünyası için değil, Türk ekonomisinin geleceği için de son derece gereklidir. Yerli otomobil, sadece teknolojik bir ürün olarak kalmayacak. Bütün dijital trendlere de cevap verecek. Yerli otomobil projesi, küresel aktör olma hedefimizin önemli bir parçası ve eşiğidir” dedi.