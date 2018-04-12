Hayvan ithalatı özel sektöre açılıyor

Gümrüksüz ithalat yetkisi, daha önce Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesindeki ve TAREKS gibi kuruluşlar için düzenleniyordu.

YENİ HÜKÜMLER VAR

Bu kuruluşlar işi özel sektöre ihale ederek, onların getirdiği hayvanları piyasaya sürüyordu. Hazırlıkları son aşamaya gelen kararnameye ise bu kez Ekonomi Bakanlığı’nın ihale süreçlerini ve işin uzayacağını gerekçe göstererek ithalatın, belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümler eklediği kaydediliyor.