Hayvan ithalatı özel sektöre açılıyor

Gümrüksüz ithalat yetkisi, daha önce Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesindeki ve TAREKS gibi kuruluşlar için düzenleniyordu.
YENİ HÜKÜMLER VAR
Bu kuruluşlar işi özel sektöre ihale ederek, onların getirdiği hayvanları piyasaya sürüyordu. Hazırlıkları son aşamaya gelen kararnameye ise bu kez Ekonomi Bakanlığı’nın ihale süreçlerini ve işin uzayacağını gerekçe göstererek ithalatın, belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümler eklediği kaydediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz