Şeker fabrikaları ihalesi için süre uzatıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi uzatıldı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat’ta ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihaleleri için 11 Nisan saat 17.00 olan son teklif verme tarihi, 18 Nisan saat 17.00’ye uzatıldı. İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer alıyor.