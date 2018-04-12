MİA’da inşaatlar yükseliyor

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, MİA, Körfez ve Sanayi Mahallerinde 465 hektarlık bir alanda 1623 parselde gerçekleşecek. Merkezi İş Alanı’nın 1/1000’lik imar planlarının yasal süreçlerin ardından Büyükşehir Meclisi’nce onaylandığını söyleyen yetkililer,

RUHSATLAR VERİLDİ

İlgili onayların yapılması sonucu yürürlüğe giren Planların İzmit Belediyesine gönderilmesi sonrasında, plan içinde yapılaşma koşullarına göre B1, B2 ve B3 olarak bölgelere ayrılan planda, B1 Bölgesi ile ilgili vatandaşlardan gelen taleplerin incelenmesi sonucu olarak İnşaat Ruhsatları verilmeye başlanmıştır. B3 bölgesinde ise şuyulandırma çalışmaları devam etmekte olup askı safhasındadır. 274 hektarlık bu alanda imar uygulama çalışmalarının tamamlanmasından sonra ruhsat verme işlemleri gerçekleştirilecektir.

KISA SÜRELİĞİNE DURDURULDU

B1 planlama alanında bulunan parsellere ait inşaat ruhsatı verme süreci mahkeme kararı ile alınan yürütmeyi durdurma kararına istinaden kısa süreliğine dondurulmuştur. Ancak karar öncesinde alınan inşaat ruhsatlarına göre bölgede yapılaşma devam etmektedir” dediler.

60 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İzmit’in kurtuluşu olarak gösterilen MİA ile bölgede adeta yeni bir şehir kurulacak, konutları, iş merkezleri, rezidansları, otelleri ile 100 bin kişinin yaşayacağı bir alan olacak. MİA, Kocaeli’ye yeni bir vizyon katacak, daha nitelikli, canlı, dinamik bir kent merkezi oluşacaktır. Sadece Kocaeli’nin değil, bölgenin cazibe merkezi olacak bölgede en az 60 bin kişilik istihdam da sağlanacağı kaydedildi.