Bilek güreşçiler Sofya biletini kaptı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) tarafından, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonaya, 163 kulüpten, 1.017 sporcu katıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcular iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

AVRUPA BİLETİ ALMAK İÇİN

Kadın ve erkeklerde sporcular, sağ ve sol kolda, 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde, kendi sıkletlerinde dört gün boyunca mücadele etti. Sofya’da yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcuların da belirleneceği şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün sporcuları da yarıştı.

3 MADALYA KAZANDI

Kağıtspor sporcularından Büyük Bayanlar +80 kiloda mücadele eden Nurcihan Gönül, sağ ve sol kolda şampiyon, 21 Yaş Altı 60 kiloda ise Reyhan Yıldız, sol kolda 2. oldu. Elde ettikleri başarılı sonuçlarla her iki sporcumuz da, Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.