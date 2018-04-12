İyi ki doğduuun Alperen!

İzmit Gençler Birliğispor alt yapısında yetişen ve U-15 takımının başarılı kalecisi, aynı zamanda Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 9-B Sınıfında öğrenim gören Alperen Akbaş’a, ailesi ve arkadaşları tarafından, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda sürpriz bir yaş günü kutlaması yapıldı.

TAKIM AKRADAŞLARI YAŞ GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Emekli Deniz Astsubay ve Gemi kaptanı olarak görev yapan Ali Rıza Akbaş ile Vali İhsan Dede Ortaokulu’nda öğretmen olan eşi Armağan hanımın biricik oğlu Alqeren, aynı zamanda üç yıldır İzmit Gençler Birliğispor formasını giyiyor. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki antrenmanın ardından, salon cafe önünde toplanan futbolcular, ailesi ve antrenörleri, yaş günü kutlaması gerçekleşti.