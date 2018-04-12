Sinemalarda bu hafta 7 film vizyonda

Taş Devri Firarda

Dinozorlar ve yünlü mamutların dünyada dolaştığında zamanın başlangıcında, şanslı bir mağara adamı kabilesini güçlü bir düşmana karşı birleştiriyor ve günü kurtarıyor. Orijinal seslendirme kadrosunda Eddie Redmayne, Tom Hiddleston ve Maisie Williams gibi isimleri bulunduran animasyon filmin yönetmen koltuğunda Nick Park oturuyor.

Kardeşim İçin Der'a

Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye’ye geri döner. Kardeşi Ömer’in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali, kardeşini kontrolü altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.

Büyük Yıkım

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş birçok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

Aynı isimli bir video oyunundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor.

Oflu Hoca Trakya'da

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

Zamanın Sınırında

Taş-maden işletmesinin sahibi Mikhail Shurov’un kusursuz bir hayatı vardır. Her şeye sahip olan adam, yine de oldukça umursamaz ve sığdır. Fakat maden ocaklarından birinde ortaya çıkan İkinci Dünya Savaşı dönemi Sovyet sığınağı ve içindeki mezar kalıntıları onun rahat yaşantısının dramatik bir şekilde değişmesine neden olur. Zamanda yolculuğu deneyimleyen Mikhail, maden ocağında keşfedilen cesetlerin ölümüne şahit olur. Günümüzle geçişin iç içe geçtiği bu deneyimle Mikhail kendisini zaman tuzağından kurtarmak ve aile tarihine ışık tutmak için bir görevi tamamlamak zorundadır...

Yönetmen koltuğunda Dmitriy Tyurin’ın oturduğu, senaryosunu ise Aleksandr Shevtsov’un kaleme aldığı filmde Michael Shurov karakterini Pavel Priluchnyy canlandırıyor.

Sessiz Bir Yer

2 çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanın bedelini ağır ödeyecektir...

Vahşiler

Savaş ve şiddetin etkisiyle karakteri sertleşmiş olan ABD süvari subayı Blocker'a, bir Cheyenne savaş şefi ve ailesinin Montana'daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi verilir. Blocker hayatı boyunca içinde yaşadığı şiddet dolu hayattan yorgun düşmüş olsa da bu görev onun için oldukça zor olacaktır; zira eşlik ettiği şef yıllar boyunca en büyük düşmanlarından biri olmuş ve birçok arkadaşının hayatını ellerinden almıştır. Ancak kayıplar konusunda şef de en az Blocker kadar payına düşeni almıştır. Tehlikeli topraklardan yola çıkarak, çoğunlukla düşman kabileler, küçük asker grupları ve Cheyenne kabilesinin yaşadığı vahşi ancak etkileyici batıya doğru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Zorluklar arttıkça, Blocker emirlerini yerine getirirken kendi bağnazlığıyla yüzleşmeye mecbur kalırken, bu yolculuğa bir de ailesinin bir baskında katledildiğine tanıklık eden cesur bir dul kadın da dahil olur...