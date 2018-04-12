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Satılık akaryakıt istasyonu!

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki akaryakıt istasyonunu satılığa çıkardı.

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Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonu 2 Mayıs Çarşamba günü ihaleyle satışa çıkartılacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve markette bulunuyor. 8 milyon muhammen bedelle satışa çıkartılan akaryakıt istasyonuyla ilgilenenlerin 30 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği açıklandı. 2 Mayıs Çarşamba saat 12.00 deki akaryakıt istasyonu ihalesinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu arada aynı gün Hatipköy’deki 211 metrekarelik tarlanın da 110 bin 775 lira muhammen bedelle satışa çıkartılacağı öğrenildi. Her iki ihaleyle ilgili 318 00 00-1625 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.

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Yorumlar

(1)
01

Nurettin Öztürk - 1 milyon etse iyi 8 milyon mu.?

Yanıtla . 0Beğen 12 Nisan 15:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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