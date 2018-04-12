Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi

Daha önceden yapılan ilk ihalede çay bahçesi aylığı 75 bin liraya alıcı bulmuş fakat parası yatırılmadığı için ihale iptal olmuştu. Aylık 45 bin lira muhammen bedelle yapılan ikinci ihaleye ise talipli çıkmamıştı 2 Mayıs Çarşamba günü yapılacak ihaleyle Fevziye Çay Bahçesi 27 bin 500 aylık muhammen bedelle yeniden kiraya verilecek. 3 yıllık ve peşin olacak ihaleyle ilgilenenlerin 30 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurulması gerektiği açıklandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, 2 Mayıs tarihindeki ihalede belediye mülkiyetindeki 3 adet açık depolama alanı, 3 adet işyeri, 1 adet dernek lokali, 1 adet teknik alt yapı alanı, 1 adet otopark, 1 adet ATM yeri ile 1 adet çay ocağının da kiraya verilecek.