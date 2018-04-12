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“Atların Plakası Olmaz” dedi ve rotayı 41 plakaya çevirdi

Yazar Ediz Altun,Herkesin eskiye sığındığı günümüzde o yaşadığı dönemi ve kimimize göre de geleceği yazdı kitabında. Şehrimizin en keyifli oluşumlarından biri olan Satır Arası Kitap Kulübü’nün davetlisi olarak Kocaeli’ye gelen Yazar Ediz Altun, yeni kitabı “Atların Plakası Olmaz” ile kulüp üyelerini, kitabının satır aralarında ve iç dünyasının gizemlerinde bir yolculuğa çıkardı.

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Kitap okumaya gönül vermenin birkaç adım ötesine geçenlerin bir araya geldiği, seçilen kitabı önce eş zamanlı okuyup daha sonra üzerinde konuşarak, kitabın satır aralarında gezen entelektüel bir topluluk Satır Arası Kitap Kulübü. Kulübün eş zamanlı okuduğu son kitap Ediz Altun’un “Atların Plakası Olmaz” adlı henüz yeni çıkan kitabı. İzmit’te yazarla bir araya gelen Satır Arası Kitap Kulübü üyeleri, kitapla ilgili hem övgülerini hem de yapıcı eleştirilerini Ediz Altun ile paylaştı. “Atların Plakası Olmaz” özellikle kurgusu ile kulüp üyelerinden tam not aldı.

Kitap neyi anlatıyor?

Ana karakterimiz İstanbul’da yaşayan Kaan. Kurumsal dünyanın çarkları arasında hayatını sürdüren bir yazılımcı. Kaan’dan büyükşehirlerde binlercesi var. Kaan işe gider, eve gelir, film izler, yatar uyur. Kaan kadar sıradan bir adamın başına da pek bir şey gelmemelidir aslında. Bu kitapta başkalarına bir şey olmuyor. Her şey birleşip Kaan’ın başına geliyor. Yazılımcı Kaan, efendi Kaan, iyi sevgili Kaan kendini büyük bir çıkmazın ortasında buluyor. Aslında bu çıkmaz kitabın da geçtiği Türkiye’nin son beş yılını geniş çerçevede anlatıyor. Bu anlatımda ülkenin çalkantılı olayları ile sıradan insanın bocalamaları giriyor.

Kulüp üyelerinden yorumlar…

Yazar Ediz Altun’un kendini anlatması ile başlayan buluşmada, Satır Arası Kitap Kulübü üyelerinin kitapla ilgili olarak en fazla üzerinde durdukları konu; teknolojinin sıradan insan hayatına nasıl etki ettiği ve edebileceği yönünde oldu. İkinci sırada da efendi Kaan’ın geçirdiği değişim sürecinde sergilediği davranışların altında yatan nedenler yer aldı. “Yaptığım iş gereği en iyi bildiğim yerden yani teknolojiden konuya girdim. Yeni dünyayı teknolojiden bağımsız düşünemeyiz, ne kadar bilgilenirsek teknolojiyi o kadar kendi yararımıza kullanabiliriz” diye sözlerine başlayan Yazar Ediz Altun şöyle devam etti: “Kaan etrafımızdaki birçok karakterin özelliklerinin bir toplamı. Gerçek hayatta öyle biri yok. Ama hepimiz de Kaan’dan bir parça var” dedi.

Boğaziçili genç mühendis nasıl yazar oldu?

Ediz Altun, 1977 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğmuş. İlk ve orta öğrenimini Şavşat’ta, liseyi İzmir’de tamamlamış. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği okumak için İstanbul’ a gelmiş ve o yıldan beri İstanbul’da ikamet ediyor. Kariyerine bilgi işlem sektöründe başlayıp devam eden yazar, halen uluslararası bir teknoloji firmasında üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Tamamen tesadüf eseri, bir akşam evde otururken, İstanbul Boğazı’nın verdiği ilhamla yazmaya başlamış ve bu yazma işini çok sevmiş.

Satır Arası Kitap Kulübü kimlerden oluşuyor?

Nurcan Efe, Mustafa Gümüştaş, İlhami Şahbaz, İmran Karaman, Mine Hacıislamoğlu, Dilber Kurt, Sema Yavcaşar Yavuz, Suna Işık, Esma Sayer, Şengül Gedik, Sunay Akbaş, Olcay Türkmen, Eralda Çiftçi, Şükran Tatar, Melek Öz.

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