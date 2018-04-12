Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bayram, “Yüzbaşılar köprülü kavşağımızı yapıyoruz. 20 Milyon 450 bin liraya mal olacak. Bu kavşak yan yollarıyla birlikte trafiği rahatlatacaktır. Dilovası Batı Kavşağını da inşa edeceğiz. Dilovası’nın içine İstanbul güzergahından direkt giriş olacak. Bu işin maliyeti ise 15 milyon 800 bin lira” dedi. Bayram’a yöneltilen teknik bir soru üzerine meclis üyelerini uyaran Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Meclis üyelerini sınav yapacağım. Ne kadarından haberiniz var yatırımlardan. Ben inanıyorum birçok arkadaşımızın haberi yok bu yatırımlardan. Gidin, görün, sahiplenin ve gurur duyun. Bunları 15 yıl önce Avrupa’da görüyorduk. Bu çalışmalar Fransa’dan, Almanya’dan daha kaliteli çalışmalar. Niye kuduruyor adamlar? Biz iki yılda dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz” dedi.
Bugün 16:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:32 TSİ )
Karaosmanoğlu, meclis üyelerine sınav yapacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, meclis üyelerini sınava tabi tutacak.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz