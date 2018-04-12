Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında Başkan İbrahim Karaosmanoğlu toplantıya verilen aranın ardından CHP meclis üyelerinin sıralarında oturdu. Toplantının başkanlığını ise Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker devraldı. Basın mensuplarının CHP sıralarında oturduğunu görmesinin ardından fotoğraflarını çekmesi üzerine Karaosmanoğlu gülerek, “Niye çekiyorsunuz, ben hep oturuyorum burada” dedi.
Bugün 17:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:34 TSİ )
Karaosmanoğlu, CHP sırasında
Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında Başkan İbrahim Karaosmanoğlu toplantıya verilen aranın ardından CHP meclis üyelerinin sıralarında oturdu. Toplantının başkanlığını ise Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker devraldı.
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Bugün 17:32 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz