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Karaosmanoğlu, CHP sırasında

Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında Başkan İbrahim Karaosmanoğlu toplantıya verilen aranın ardından CHP meclis üyelerinin sıralarında oturdu. Toplantının başkanlığını ise Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker devraldı.

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Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında Başkan İbrahim Karaosmanoğlu toplantıya verilen aranın ardından CHP meclis üyelerinin sıralarında oturdu. Toplantının başkanlığını ise Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker devraldı. Basın mensuplarının CHP sıralarında oturduğunu görmesinin ardından fotoğraflarını çekmesi üzerine Karaosmanoğlu gülerek, “Niye çekiyorsunuz, ben hep oturuyorum burada” dedi.

Bugün 17:32 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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