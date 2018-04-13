Bölücü başının doğum günü kutlamasında 3 gözaltı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü elebaşının 4 nisan günü doğum günü kutlamasında pastanın etrafında toplanan çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişileri tespit etti. Terör örgütünün propagandasının yapılması nedeniyle dün düzenlenen operasyonla HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.İ.T. ve E.K. gözaltına alındı. Bugün devam eden operasyon kapsamında ise M.Y., D.A. ve E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu devam ediyor.