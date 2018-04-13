Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü elebaşının 4 nisan günü doğum günü kutlamasında pastanın etrafında toplanan çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişileri tespit etti. Terör örgütünün propagandasının yapılması nedeniyle dün düzenlenen operasyonla HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.İ.T. ve E.K. gözaltına alındı. Bugün devam eden operasyon kapsamında ise M.Y., D.A. ve E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu devam ediyor.
Bugün 08:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 08:54 TSİ )
Bölücü başının doğum günü kutlamasında 3 gözaltı!
Çayırova'da, bölücü terör örgütü elebaşının doğum günü kutlamasında HDP ilçe eş başkanları Ş.İ.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından devam eden operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz