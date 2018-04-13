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Ruşen Hakkı KYÖD’de anıldı

Gazeteci-Yazar Ruşen Hakkı’nın vefatının 7. Yıl dönümünde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde gerçekleştirilen programla anıldı.

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Gazeteci-Yazar Ruşen Hakkı vefatının 7.yıl dönümünde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde gerçekleştirilen programla anıldı. Vefatının 7.yıl dönümünde unutulmayan Ruşen Hakkı’nın anma programında Ruşen Hakkı’nın hayatı sinevizyon gösterileri ve şiir dinletileriyle anlatıldı. Anma programına KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp ve dostları katılım gösterdi.

RUŞEN HAKKI’YI DİNLEMEYE GELDİK

KYÖD tarafından düzenlenen programda konuşan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Kocaeli’nin gazetecisi, yazarı, şairi değerli büyüğümüz Ruşen Hakkı’yı 7 yıl önce kaybettik. Bu anma programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler burada bulunarak Ruşen Hakkı’yı dinlemeye geldik” dedi.

KIZI TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından kürsüye gelen Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp babasını yazdığı şiirlerle andı. 11 Haziran 2011 yılından bu yana babası için anma programları düzenlendiği için teşekkürler sunan Sezeralp konuşmasını yine babasının yazdığı şiirleri duygulu bir şekilde okuyarak tamamladı.

RUŞEN HAKKI’NIN DOSTLARI ANILARINI ANLATTI

Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp’in konuşmasının ardından Ruşen Hakkı’nın dostları Hakkı Zarif, Özgür Barış, Ruhan Odabaş, Fatma Türk Kışkaya ve Ercan Yaman, Ruşen Hakkı’yla yaşadıkları anıları anlattı. Anılar salondakileri adeta geçmişe götürdü. Anma programı Ruşen Hakkı’nın şiirlerinin okunmasıyla son buldu.

Bugün 08:56 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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