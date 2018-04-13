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Kuaför tabancayla vuruldu!

Darıca'da tabancayla vurulan kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi yaşayan Ahmet Demirsöz ile evinin karşısında kuaförlük yapan Recep Kurt (50) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demirsöz, yanındaki tabancayla Kurt’a ateş etti. Yaralanan Kurt, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ahmet Demirsöz olayın ardından polise teslim oldu.

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