Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterine kayıtlı TC-KUR Çağrı kodlu Islander BN2A uçağının, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesiyle yapılan protokol gereği üniversitenin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredildiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un imzaladığı protokolle tamamlanan devir işlemlerinin, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli ve Doktor Öğretim Üyesi Nasır Çoruh'un katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Bugün 09:08 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 09:13 TSİ )
Kocaeli Üniversitesi'ne bedelsiz uçak devredildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterindeki bir uçağın Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devredildiği bildirildi.
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Bugün 09:08 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz