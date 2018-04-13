FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.
Bugün 09:41 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:44 TSİ )
FETÖ 2048 oyunuyla haberleşiyormuş!
FETÖ üyelerinin "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.
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Bugün 09:41 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz