Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi. Benzin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş artırılması bekleniyor. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı. Önceki gün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından motorinin litresinde son iki günde toplam 30 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
Bugün 09:45 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Motorinden sonra şimdi de benzine zam!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.
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Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz