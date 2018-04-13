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Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir!

Esnaf ve sanatkarın emekli aylıklarına düzenleme yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumda en çok çalışan kesim olan Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıkları asgari ücretin altında olmamalı" dedi.

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Emekli aylıklarının yükseltilerek esnaf ve sanatkarın açlık sınırından kurtarılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TÜİK verilerine göre tek kişinin açlık sınırı bin 997,46 TL’dir. Ancak esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 TL’den başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanının başında duran esnafımız emekliliğinde mağdur edilmemeli. Esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıklarına bir düzenleme getirilmeli ve maaşları asgari ücretin altında olmamalı" ifadelerini kaydetti.

  

Bugün 09:59 TSİ - Ekonomi

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