Maaşı o seviyede olanlara zam yapılabilir!

Emekli aylıklarının yükseltilerek esnaf ve sanatkarın açlık sınırından kurtarılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TÜİK verilerine göre tek kişinin açlık sınırı bin 997,46 TL’dir. Ancak esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 TL’den başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanının başında duran esnafımız emekliliğinde mağdur edilmemeli. Esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıklarına bir düzenleme getirilmeli ve maaşları asgari ücretin altında olmamalı" ifadelerini kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz