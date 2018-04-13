Bilal Çavuş ameliyat oldu

Özel Cihan Hastanesi’nde Op.Dr. Muammer Kocatürk tarafından ameliyat edilen genç hakemin sağlık durumu çok iyi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bol bol ziyaretçi kabul eden Çavuş’un 20 gün sonra fizik tedaviye, 1 ay sonra koşulara başlayacağı, 2 ay sonra da sahalara döneceği belirtildi. Bilal Çavuş “Bir süre sıkıntı çektim. Bu ameliyatı olmam gerekiyordu. Muammer Hocamıza, ekibine, Cihan Hastanesi personeline, hem buralara kadar gelerek zahmet eden, hem de gün boyu arayarak güzel düşüncelerini ileten herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gazetemiz olarak Bilal Çavuş’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.