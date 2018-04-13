Normal sezon ve Play-Off’lardatoplam 23 gol atan Sezerbirçok maçta attığı golle takımına galibiyetler kazandırdı. 1992 Kandıra doğumlu olan futbolcu Yeni Kandıra, Eskişehir Şeker ve Eskişehir Osmangazi Gençlik takımlarında da başarı ile forma giydi.
Bugün 10:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
Süper Kral: Sezer Kuzu
Kocaeli Süper Amatör Ligi’nde sezonun gol kralı Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’unforvetiSezer Kuzu oldu.
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Bugün 10:02 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz