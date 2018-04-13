Süper Kral: Sezer Kuzu

Normal sezon ve Play-Off’lardatoplam 23 gol atan Sezerbirçok maçta attığı golle takımına galibiyetler kazandırdı. 1992 Kandıra doğumlu olan futbolcu Yeni Kandıra, Eskişehir Şeker ve Eskişehir Osmangazi Gençlik takımlarında da başarı ile forma giydi.