Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye

Özdamar “Kartepe Master takımı ile ilk kez yer aldığımız Marmara Masterler Ligi’nde normal sezon ve Play-Off’larda başarılı maçlar çıkardık ve finale kaldık. Finaldeki rakibimiz kentlimiz Gebze Master takımıydı. Normal süre 0-0 bitti. 117’de öne geçtik, 1 dakika sonra Mehmet Akdemir beraberliği sağladı. Maç penaltılara gitti ve şükürler olsun ki sevinen taraf biz olduk. Bizlere destek olan ilçe büyüklerimiz ile mücadelelerinden hiç vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, hak ettiğimiz kupayı aileme hediye ediyorum” şeklinde konuştu.

MARMARA MASTERLER ŞAMPİYONLARI

Kocaeli Master

Kocaeli Master

Gebze Master

Kartepe Master