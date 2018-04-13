Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye

Özdamar “Kartepe Master takımı ile ilk kez yer aldığımız Marmara Masterler Ligi’nde normal sezon ve Play-Off’larda başarılı maçlar çıkardık ve finale kaldık. Finaldeki rakibimiz kentlimiz Gebze Master takımıydı. Normal süre 0-0 bitti. 117’de öne geçtik, 1 dakika sonra Mehmet Akdemir beraberliği sağladı. Maç penaltılara gitti ve şükürler olsun ki sevinen taraf biz olduk. Bizlere destek olan ilçe büyüklerimiz ile mücadelelerinden hiç vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, hak ettiğimiz kupayı aileme hediye ediyorum” şeklinde konuştu.
MARMARA MASTERLER ŞAMPİYONLARI
Kocaeli Master
Kocaeli Master
Gebze Master
Kartepe Master
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz