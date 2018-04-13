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Bugün 10:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:07 TSİ )

Öğütveren ailesi gururlu!

İlimizin deneyimli teknik adamlarından Ufuk Öğütveren, eşi Esin Hanım ile birlikte vatani görevini Amasya’da yapan olan oğulları Anıl Öğütveren’in yemin töreninde yer aldı.

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İlimizin deneyimli teknik adamlarından Ufuk Öğütveren, eşi Esin Hanım ile birlikte vatani görevini Amasya’da yapan olan oğulları Anıl Öğütveren’in yemin töreninde yer aldı. Oldukça duygulanan ve aynı zamanda gururlanan Öğütveren ailesi, asker oğulları Anıl’ı usta birliği Balıkesir Edremit’e getirdi. Ufuk Öğütveren “Ailemizin nuru, gözbebeği oğlumuz Anıl ve tüm askerlerimize, polislerimize, vatanın birliği, dirliği için mücadele eden herkese Allah kolaylık versin” dedi.

Bugün 10:06 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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