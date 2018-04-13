Kadınlar, kooperatif kuracak

Yapılan ziyarette kadınların ekonomiye katkısını artırabilmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesi kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından bir kooperatif kurularak kazancın düzenli hale getirilerek kadınların güçlenmeleri konusunda yapılması gerekenler değerlendirildi. Kooperatif kurulması için tüzük oluşturulması ve gerekli tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü’nden bir uzmanın görevlendirileceği kaydedildi.

HER ZAMAN DESTEK

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “ kadınların iş hayatında var olmaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki kadınlar ekonominin içinde olsunlar ve ülke ekonomisine güç katsınlar” dedi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de devlet kurumlarının kadınları iş hayatında destekleyici çalışmalar yapmasının sevindirici olduğunu söyledi.