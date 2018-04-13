Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:26 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:27 TSİ )

Kadınlar, kooperatif kuracak

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’yı ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yapılan ziyarette kadınların ekonomiye katkısını artırabilmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesi kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından bir kooperatif kurularak kazancın düzenli hale getirilerek kadınların güçlenmeleri konusunda yapılması gerekenler değerlendirildi. Kooperatif kurulması için tüzük oluşturulması ve gerekli tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü’nden bir uzmanın görevlendirileceği kaydedildi.

HER ZAMAN DESTEK

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “ kadınların iş hayatında var olmaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki kadınlar ekonominin içinde olsunlar ve ülke ekonomisine güç katsınlar” dedi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de devlet kurumlarının kadınları iş hayatında destekleyici çalışmalar yapmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Bugün 10:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Boğazı kesilen adam ağır yaralandı mask
Boğazı kesilen adam ağır yaralandı
Derince sahiline yeni yaşam alanı mask
Derince sahiline yeni yaşam alanı
Otobüste tacize 2 yıl 3 ay hapis cezası! mask
Otobüste tacize 2 yıl 3 ay hapis cezası!
Karaosmanoğlu, CHP sırasında mask
Karaosmanoğlu, CHP sırasında
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi mask
Fevziye Çay Bahçesi'nin kirasında indirime gidildi
Eğitim İş: MEB’e notumuz sıfır! mask
Eğitim İş: MEB’e notumuz sıfır!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti mask
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti
O site kapatıldı! mask
O site kapatıldı!

GALERİ

İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
Cem Bialetti, İzmit’te yeni fabrikasını açtı mask
Cem Bialetti, İzmit’te yeni fabrikasını açtı
CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri mask
CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL