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Bugün 10:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:37 TSİ )

Büyük buluşma 24 Nisan’da!

Kocaelispor Kulübü’nün 52. Kuruluş yıldönümünde Yeşil Siyahlılar bir araya geliyor.

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24 Nisan Salı günü saat 18.00’da DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Nikah Salonu’ndabuluşacak olan Kocaelisporlular önümüzdeki yıllar için yol haritasını hep birlikte belirleyecek. Gelinen nokta ve bu sezonun doğruları ile eksileri değerlendirilecek.

KOCAELİSPOR’UN MENFAATİ İÇİN

Kocaelispor’u uçuruma sürükleyen başkanlar, geçmiş yıllarda kulübün adını kullanarak rant ve konum elde edenlerin de kulakları çınlayacak.Öte yandan transfer yasağı, kısa ve uzun vadeli proje önerileri ile ilgili fikir alışverişleri yapılacak.Büyük toplantıda sloganlar, tezahüratlar, kişileri öne çıkarmaktan ziyade, Kocaelispor’un menfaati için yapılacaklar anlatılacak.

Bugün 10:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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