Büyük buluşma 24 Nisan’da!

24 Nisan Salı günü saat 18.00’da DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Nikah Salonu’ndabuluşacak olan Kocaelisporlular önümüzdeki yıllar için yol haritasını hep birlikte belirleyecek. Gelinen nokta ve bu sezonun doğruları ile eksileri değerlendirilecek.
KOCAELİSPOR’UN MENFAATİ İÇİN
Kocaelispor’u uçuruma sürükleyen başkanlar, geçmiş yıllarda kulübün adını kullanarak rant ve konum elde edenlerin de kulakları çınlayacak.Öte yandan transfer yasağı, kısa ve uzun vadeli proje önerileri ile ilgili fikir alışverişleri yapılacak.Büyük toplantıda sloganlar, tezahüratlar, kişileri öne çıkarmaktan ziyade, Kocaelispor’un menfaati için yapılacaklar anlatılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz