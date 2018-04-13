Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:03 TSİ )

Tartan pistte yıldızlar geçidi

Okullar Arası Yıldızlar Atletizm İl Birinciliği, 42 Evler Mahallesi Kocaeli Atletizm Tartan Pisti’nde yapıldı.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Şampiyonaya 45 okuldan, 186 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonrasında, şampiyon sporcular, kentimizi temsil etmeye hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA GİDECEKLER…

İki gün süren yarışlarda, bazı sporcular yarış sırasında ve sonrasında baygınlık geçirirken, sağlık memuru ve beden eğitimi öğretmenleri tam mesai yaptı. Şampiyonada 25 resmi hakem görev yaptı. Özel Atafen Ortaokulu’nun başarılı sporcusu Bensu Bozdağ, 800 metre ve 1500 metre koşuda tüm rakipleri geçti, birinciliği kimseye kaptırmadı. 2 altın madalya kazanan sporcu, bazı yarışlarda son 20 metrede birinciliği rakiplerine kaptırırken, üzüntülü anlar yaşandı, beden eğitimi öğretmenleri kendisini teselli etti.

ÖDÜL TÖRENİ HEYECANLIYDI…

Yıldız kızlar Cirit atma,  1500 metre koşu, 80 metre engelli koşu, yüksek atlama, gülle atma, 60 metre koşu, 800 metre koşu ve uzun atlama dalında yarışan bayan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yıldız erkekler yarışları da 100 metre engelli koşu, Cirit atma, 60 metre koşu, 80 metre koşu, 800 metre koşu,  yüksek atlama, gülle atma, 2000 metre koşu ve uzun atlama dallarında gerçekleşti. Yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları verildi. Ödül törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun,  Okul Sporları Koordinatörü Mustafa Kürkan, Kocaeli Üniversitesi BESYO öğretim görevlisi Pınar Önem, 15. Kolordu Ortaokulu Müdürü Ahmet Coşkun, beden eğitimi öğretmenleri, atletizm antrenörleri ve davetliler katıldı.

OKULLAR ARASI YILDIZLAR ATLETİZM İL BİRİNCİLİĞİ GENEL PUAN SONUÇLARI:

KIZLAR:

1-Gebze Koç Ortaokulu

2-Körfez Hereke 17 Ağustos O.Okulu

3-Çayırova Mustafa Necati O.Okulu

4-Gebze Farabi Ortaokulu

ERKEKLER:

1-Çayırova Mustafa Necati O.Okulu

2-İzmit Mimar Sinan Ortaokulu

3-Gebze Koç Ortaokulu

4-Yarımca Ortaokulu

Bugün 11:01 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Aziz Yıldırım: Saha yapımına Gebze'de başlıyoruz mask
Aziz Yıldırım: Saha yapımına Gebze'de başlıyoruz
Şükür, artık resmi hakem mask
Şükür, artık resmi hakem
Büyük buluşma 24 Nisan’da! mask
Büyük buluşma 24 Nisan’da!
Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı mask
Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı
Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye mask
Ramazan Özdamar’dan ailesine en güzel hediye
Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y. mask
Kocaeli Birlik - Mersin İ.Y.
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
24 yaşındaki genç kazada öldü! mask
24 yaşındaki genç kazada öldü!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti mask
45 yıllık esnaf hayatını kaybetti
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim? mask
Yolsuzluk yaptığı iddia edilen o belediye başkanı kim?

GALERİ

Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı mask
Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı mask
Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı
İzmitli yazardan en güzel hediye mask
İzmitli yazardan en güzel hediye
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama mask
Dünya şampiyonu İzmitli kızlara, coşkulu karşılama
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL