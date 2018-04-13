Tartan pistte yıldızlar geçidi

Şampiyonaya 45 okuldan, 186 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonrasında, şampiyon sporcular, kentimizi temsil etmeye hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA GİDECEKLER…

İki gün süren yarışlarda, bazı sporcular yarış sırasında ve sonrasında baygınlık geçirirken, sağlık memuru ve beden eğitimi öğretmenleri tam mesai yaptı. Şampiyonada 25 resmi hakem görev yaptı. Özel Atafen Ortaokulu’nun başarılı sporcusu Bensu Bozdağ, 800 metre ve 1500 metre koşuda tüm rakipleri geçti, birinciliği kimseye kaptırmadı. 2 altın madalya kazanan sporcu, bazı yarışlarda son 20 metrede birinciliği rakiplerine kaptırırken, üzüntülü anlar yaşandı, beden eğitimi öğretmenleri kendisini teselli etti.

ÖDÜL TÖRENİ HEYECANLIYDI…

Yıldız kızlar Cirit atma, 1500 metre koşu, 80 metre engelli koşu, yüksek atlama, gülle atma, 60 metre koşu, 800 metre koşu ve uzun atlama dalında yarışan bayan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yıldız erkekler yarışları da 100 metre engelli koşu, Cirit atma, 60 metre koşu, 80 metre koşu, 800 metre koşu, yüksek atlama, gülle atma, 2000 metre koşu ve uzun atlama dallarında gerçekleşti. Yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları verildi. Ödül törenine Kocaeli Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, Okul Sporları Koordinatörü Mustafa Kürkan, Kocaeli Üniversitesi BESYO öğretim görevlisi Pınar Önem, 15. Kolordu Ortaokulu Müdürü Ahmet Coşkun, beden eğitimi öğretmenleri, atletizm antrenörleri ve davetliler katıldı.

OKULLAR ARASI YILDIZLAR ATLETİZM İL BİRİNCİLİĞİ GENEL PUAN SONUÇLARI:

KIZLAR:

1-Gebze Koç Ortaokulu

2-Körfez Hereke 17 Ağustos O.Okulu

3-Çayırova Mustafa Necati O.Okulu

4-Gebze Farabi Ortaokulu

ERKEKLER:

1-Çayırova Mustafa Necati O.Okulu

2-İzmit Mimar Sinan Ortaokulu

3-Gebze Koç Ortaokulu

4-Yarımca Ortaokulu