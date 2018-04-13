Körfezli kızlardan filede tek tarife: 2-0

İki Grupta 9 takımın mücadele ettiği Okullar Arası Körfez İlçe 2.Lig Genç Kızlar Voleybol maçları, Derince Spor Salonu’nda devam etti. Dün de, gazetemiz baskıya girerken grupların son maçları oynanıyordu. Günün ilk maçında, B Grubu’nda mücadele eden Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi, Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2-0 yendi. Böylece ilk galibiyetini elde etti. Günün ikinci maçında, B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 63 dakika süren mücadele sonrasında, set vermeden 2-0 kazandı ve o da ilk galibiyetini elde etti. Günün üçüncü maçında, A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez Fen Lisesi karşısında 52 dakika süren mücadele sonrasında 2-0 galip geldi. Günün son maçında ise A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi, rakibi Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 2-0 kazanarak, ikinci galibiyetini elde etti.

TÜPRAŞ 50.YIL AL: 2 MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Hamza Altınok ***

TÜPRAŞ 50.YIL AL: Edanur Yılmaz ***, Meltem Yazar ***, Store Sargı ***, Sude Nur Sarı ***, Edanur Kırma ***, Nazlıcan Hazan Eşiyok *** (Selenay Alagöz ***, Ebrar Sude Altay ***, Sedanur Altunten **, Ravza Derin **, Reyhan Selin Yavuz **)

MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: Ezgi Kalo **, Kübra Kurtaran ***, Elif Yaren Alkan **, Selenay Susay ***, İkra İlhan **, Yağmur Akbulut *** (Şevval Ulutaş **, Rabia Çırak **, Latife Günce **, Nurselin Çiftçiler **)

SETLER: 25-19, 25-11

KÖRFEZ MEVLANA MTAL: 0 KÖRFEZ ATATÜRK AL: 2

SALON: Derince

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Fürkan Çetinkaya ***

KÖRFEZ MEVLANA MTAL: Züleyha Abdullah **, Almina Şirin Bozkurt **, Sude Tüfekçi **, Sena Sütçü ***, Nihal Altuntaş ***, Gamza Sürüm *** (Senem Sarıca ***, Burcu Dursun **, Ebra Sude Yamık **, Nur Sinem Özkal ***, Berfin Kel **, Gözde Halıcı **)

KÖRFEZ ATATÜRK AL: Zeynep Yaren Yiğit ***, Doğa Çelebi ***, Buse Sağ ***, Nisa Sude Usta ***, Rabia Dost ***, Deniz Emrelli **** (Berfin Sarıçiçek ***, Didem Duvarcı **, Sude Öztürk ***, Hilal Likoğlu ***)

SETLER: 22-25, 18-25

ÇAMLITEPE MTAL: 2 KÖRFEZ FEN LİSESİ: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Fürkan Çetinkaya ***

ÇAMLITEPE MTAL: Dilek Dilara Korucu ***, Beyza Yeğin ***, Fatma Baylaştır ***, Ümmü Gülsüm İmamoğlu ***, Yağmur Efe ***, Merve Kanat *** (Fazilet Canberk **, Melek Sude Aydın ***, Helin Yıldıztan ***, Gizem Korkmaz **)

KÖRFEZ FEN LİSESİ: Sema Kazgan ***, Ceyda Günay **, Selinay Yetim ***, Şule Şar ***, Dilan Dişçi **, İrem Şen ** (Fatma Zehra Yıldırım **, Ülkü Elif Bakır ***, Zeynep Cengiz **, Beyza Gülsever **)

SETLER: 25-21, 25-18

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: 2 KÖR.HEREKE N.ÇİMENTO MTAL: 0

SALON: Derince

HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Hamza Altınok ***

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: Yağmur Ayvaz ***, Kübra Keskin ***, Sefanur Uzunoğlu ***, Nursena Gümüş ***, Nida Kaçar ***, Helin Sevgi *** (Sinem Şafak Yaşar **, Zeynep Sude Kütükçü ***, Zelal Atmaca **, Merve Duman ***)

KÖRFEZ HEREKE NUH ÇİMENTO MTAL: Şeyma Çağıl ***, Sena Yaman **, Selma Bahşi **, Aslınur Karataş **, Rümeysa Canbal **, Merve Genç ** (Gizem Kolaylı **)

SETLER: 25-10, 25-14