Körfezli kızlardan filede tek tarife: 2-0

İki Grupta 9 takımın mücadele ettiği Okullar Arası Körfez İlçe 2.Lig Genç Kızlar Voleybol maçları, Derince Spor Salonu’nda devam etti. Dün de, gazetemiz baskıya girerken grupların son maçları oynanıyordu. Günün ilk maçında, B Grubu’nda mücadele eden Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi, Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2-0 yendi. Böylece ilk galibiyetini elde etti. Günün ikinci maçında, B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 63 dakika süren mücadele sonrasında, set vermeden 2-0 kazandı ve o da ilk galibiyetini elde etti. Günün üçüncü maçında, A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez Fen Lisesi karşısında 52 dakika süren mücadele sonrasında 2-0 galip geldi. Günün son maçında ise A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi, rakibi Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında 2-0 kazanarak, ikinci galibiyetini elde etti.
TÜPRAŞ 50.YIL AL: 2 MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: 0
SALON: Derince
HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Hamza Altınok ***
TÜPRAŞ 50.YIL AL: Edanur Yılmaz ***, Meltem Yazar ***, Store Sargı ***, Sude Nur Sarı ***, Edanur Kırma ***, Nazlıcan Hazan Eşiyok *** (Selenay Alagöz ***, Ebrar Sude Altay ***, Sedanur Altunten **, Ravza Derin **, Reyhan Selin Yavuz **)
MİLANGAZ HACER DEMİRÖREN MTAL: Ezgi Kalo **, Kübra Kurtaran ***, Elif Yaren Alkan **, Selenay Susay ***, İkra İlhan **, Yağmur Akbulut *** (Şevval Ulutaş **, Rabia Çırak **, Latife Günce **, Nurselin Çiftçiler **)
SETLER: 25-19, 25-11
KÖRFEZ MEVLANA MTAL: 0 KÖRFEZ ATATÜRK AL: 2
SALON: Derince
HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Fürkan Çetinkaya ***
KÖRFEZ MEVLANA MTAL: Züleyha Abdullah **, Almina Şirin Bozkurt **, Sude Tüfekçi **, Sena Sütçü ***, Nihal Altuntaş ***, Gamza Sürüm *** (Senem Sarıca ***, Burcu Dursun **, Ebra Sude Yamık **, Nur Sinem Özkal ***, Berfin Kel **, Gözde Halıcı **)
KÖRFEZ ATATÜRK AL: Zeynep Yaren Yiğit ***, Doğa Çelebi ***, Buse Sağ ***, Nisa Sude Usta ***, Rabia Dost ***, Deniz Emrelli **** (Berfin Sarıçiçek ***, Didem Duvarcı **, Sude Öztürk ***, Hilal Likoğlu ***)
SETLER: 22-25, 18-25
ÇAMLITEPE MTAL: 2 KÖRFEZ FEN LİSESİ: 0
SALON: Derince
HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Fürkan Çetinkaya ***
ÇAMLITEPE MTAL: Dilek Dilara Korucu ***, Beyza Yeğin ***, Fatma Baylaştır ***, Ümmü Gülsüm İmamoğlu ***, Yağmur Efe ***, Merve Kanat *** (Fazilet Canberk **, Melek Sude Aydın ***, Helin Yıldıztan ***, Gizem Korkmaz **)
KÖRFEZ FEN LİSESİ: Sema Kazgan ***, Ceyda Günay **, Selinay Yetim ***, Şule Şar ***, Dilan Dişçi **, İrem Şen ** (Fatma Zehra Yıldırım **, Ülkü Elif Bakır ***, Zeynep Cengiz **, Beyza Gülsever **)
SETLER: 25-21, 25-18
KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: 2 KÖR.HEREKE N.ÇİMENTO MTAL: 0
SALON: Derince
HAKEMLER: Müjgan Sevgier ***, Hamza Altınok ***
KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: Yağmur Ayvaz ***, Kübra Keskin ***, Sefanur Uzunoğlu ***, Nursena Gümüş ***, Nida Kaçar ***, Helin Sevgi *** (Sinem Şafak Yaşar **, Zeynep Sude Kütükçü ***, Zelal Atmaca **, Merve Duman ***)
KÖRFEZ HEREKE NUH ÇİMENTO MTAL: Şeyma Çağıl ***, Sena Yaman **, Selma Bahşi **, Aslınur Karataş **, Rümeysa Canbal **, Merve Genç ** (Gizem Kolaylı **)
SETLER: 25-10, 25-14
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz