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Bugün 11:10 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:11 TSİ )

Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı

13 erkek, 11 bayan sporcunun katıldığı, velilerin de yoğun ilgi gösterdiği okullar arası eskrim küçükler müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara, Kocaeli Okul sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, Yahyakaptan Salon Amiri Tuğrul Kılıç, antrenörler Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş ve Turgay Caner madalyalarını verdi.

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13 erkek, 11 bayan sporcunun katıldığı, velilerin de yoğun ilgi gösterdiği okullar arası eskrim küçükler müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara, Kocaeli Okul sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, Yahyakaptan Salon Amiri Tuğrul Kılıç, antrenörler Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş ve Turgay Caner madalyalarını verdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecekler.

Müsabaka Sonuçları:

Küçük Bayanlar Flöre:

1-Duru Taş                            Doğa Koleji

2-Eylül Yaman                       Doğa Koleji

3-Öykü Uğur                         Yahya Kaptan O.O.

3-Yağmur Kinç                      30 Ağustos O.O.

Küçük Erkekler Flöre:

1-Berkin Yalım Kılıç             Doğa Koleji

2-Ömer Perit Yıldırım         Doğa Koleji

Küçük Bayanlar Epe:

1-Yağmur Akgül                   YahyaKaptan O.O

2-Z.Beste Tanrıverdi           Edebali O.O

3-Melike Karadavut            Seymen Koleji

3-Badel Durmuş                   50. Yıl Cumhuriyet

Küçük Erkekler Epe:

1-Berk Can Şentürk            Yahya Kaptan O.O

2-Özgür Pehlivansoy          Yahya Kaptan O.O

3-Arda Gürel                        Bağlarbaşı O.O

3-Emir Baki Dülger              30 Ağustos O.O

Bugün 11:10 TSİ - Spor

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