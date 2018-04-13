Okullu eskrimciler de sezonu tamamladı

13 erkek, 11 bayan sporcunun katıldığı, velilerin de yoğun ilgi gösterdiği okullar arası eskrim küçükler müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara, Kocaeli Okul sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, Yahyakaptan Salon Amiri Tuğrul Kılıç, antrenörler Ömer Kılıç, Turgay Tümkuş ve Turgay Caner madalyalarını verdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecekler.
Müsabaka Sonuçları:
Küçük Bayanlar Flöre:
1-Duru Taş Doğa Koleji
2-Eylül Yaman Doğa Koleji
3-Öykü Uğur Yahya Kaptan O.O.
3-Yağmur Kinç 30 Ağustos O.O.
Küçük Erkekler Flöre:
1-Berkin Yalım Kılıç Doğa Koleji
2-Ömer Perit Yıldırım Doğa Koleji
Küçük Bayanlar Epe:
1-Yağmur Akgül YahyaKaptan O.O
2-Z.Beste Tanrıverdi Edebali O.O
3-Melike Karadavut Seymen Koleji
3-Badel Durmuş 50. Yıl Cumhuriyet
Küçük Erkekler Epe:
1-Berk Can Şentürk Yahya Kaptan O.O
2-Özgür Pehlivansoy Yahya Kaptan O.O
3-Arda Gürel Bağlarbaşı O.O
3-Emir Baki Dülger 30 Ağustos O.O
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz