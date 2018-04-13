Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu sporlara katılacak yeni yeteneklerin yetişmesi için tesisler oluşturuyor. Kente spor alanları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yüzücülerin yetişmesi için Karamürsel’e yarı olimpik spor salonu yapıyor. Kaba inşası oluşan yapıda çalışmalar sürüyor. 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak.
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Karamürsel’e de yarı olimpik yüzme havuzu
Karamürsel ilçesi, geniş sahil bandıyla zaman zaman, su sporlarına ev sahipliği yapıyor.
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Bugün 11:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz