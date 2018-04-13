Karamürsel’e  de yarı olimpik yüzme havuzu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu sporlara katılacak yeni yeteneklerin yetişmesi için tesisler oluşturuyor. Kente spor alanları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yüzücülerin yetişmesi için Karamürsel’e yarı olimpik spor salonu yapıyor. Kaba inşası oluşan yapıda çalışmalar sürüyor. 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak.