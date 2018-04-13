Şükür, artık resmi hakem

Ragbi Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği eğitimi başarıyla tamamlayan Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, belgesini alarak resmi olarak Softbol hakemi oldu. Ankara’da Ragbi federasyonu Tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen eğitime katılan Şükür, eğitim sonunda başarı göstererek hakemlik belgesini aldı.