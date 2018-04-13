Ragbi Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği eğitimi başarıyla tamamlayan Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, belgesini alarak resmi olarak Softbol hakemi oldu. Ankara’da Ragbi federasyonu Tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen eğitime katılan Şükür, eğitim sonunda başarı göstererek hakemlik belgesini aldı.
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Şükür, artık resmi hakem
Ragbi Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği eğitimi başarıyla tamamlayan Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür, belgesini alarak resmi olarak Softbol hakemi oldu.
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Bugün 11:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz